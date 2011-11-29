〔美国热股〕美私募股权Thomas H. Lee Partners欲收购雅虎的美国业务

路透11月29日电---熟悉内情的人士透露,美国私募股权投资公司Thomas H. Lee Partners(THL)有意收购雅虎(YHOO.O)的美国业务.与此不同,其他竞购者或者想收购雅虎少数股权,或者与该互联网巨头的亚洲夥伴联手参与竞购.[ID:nCN1248694]