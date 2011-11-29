〔欧洲汇市〕英镑兑美元持坚,撙节举措巩固英镑避险地位

* 英镑兑美元触及一周高位

* 英国预算责任办公室声明的不利影响大部分已被消化

* 分析师表示,避险资金流支撑英镑

路透伦敦11月29日电---英镑兑美元周二持坚,英国财政大臣奥斯本(George Osborne)秋季声明带来的利空影响大部分已被市场所消化,且月末流入英国的重新平衡资金流也带来支撑.

在奥斯本国会讲话及英国预算责任办公室(OBR)大幅下调经济成长预估前,英镑兑美元GBP=D4触及一周高位1.5658美元,尾盘升0.8%,报1.5625美元.

"大部分坏消息已被消化,这是英镑兑美元处于1.56美元水平而非1.55美元的一部分原因,"纽约梅隆银行汇率研究主管Simon Derrick表示.

"撙节措施意味着,英镑作为避险选择,将继续受到支撑.明年量化宽松计划前景不会令英镑走强,但英镑也不会跌太多."

OBR预期明年英国经济将仅成长0.7%,远不及3月预期的2.5%,但2013年经济成长将恢复至2.1%.

奥斯本表示,经济成长慢于预期,意味着英国消除预算赤字所需时间将长于预期,也意味着严苛的撙节措施将持续至2015年下一轮大选之後.这可能会扶助英国AAA评级,鼓励更多资金流入英国债市避险.

这反过来可能会支撑英镑,尽管英国央行料将推出更多量化宽松政策,且经济面临衰退风险.推出更多货币刺激政策被认为利空英镑,因其增加了货币供应量.

10月外资流入英国债市总规模达125亿英镑,为18个月来最高.9月外资净买入英国公债规模为92亿英镑.

交易商表示,英镑涨幅已经扩大,因在升穿1.5600美元后引发止损单.英镑短期支撑位料接近1.5423美元,为上周所及的七周低点.

英镑贸易加权指数=GBP升0.5%至80.4,距离近期八个月高位81.00不远.

但该指数可能将陷于期间,因欧元区危机从两个相反的方面给英镑造成影响--风险厌恶情绪升温伤及所有欧洲货币兑美元;而在欧洲内部,英国避险地位上升.

--编译 梁睿雪;审校 母红

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