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市场报道 | 2011年 11月 30日 星期三 00:08 BJT

〔投行观点〕Raymond James将Ascena Retail Group Inc 评级从强力买入下调至表现优于大盘,目标价从38美元下调至33美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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