〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%,投标倍数为4.40

路透基点：鄂州东湖高新签署9亿人民币的项目融资贷款--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。
路透华盛顿11月29日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.020
中值 0.015
低值 0.000
投资 0.020
价格/得标
价格 99.998444
高值得标比率 57.28%
投标倍数 4.40
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,611,700
总投标 154,029,097,900
竞争性投标得标 33,831,760,800
非竞争性投标得标 268,250,900
FED附加 6,285,071,700
发行细节
发行日 2011/12/01
到期日 2011/12/29
CUSIP码 9127953Z2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 于春红;审校 李军
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周一收涨0.54%。沪深证交所融资融券余额当日增加 48.8亿元人民币，连续第二日回升；两市两融余额为8,776.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98 2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17 1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.