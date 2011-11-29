〔欧洲股市〕收于一周高位,受益于美国经济数据和意大利公债标售

* 泛欧绩优股指数300指数收涨0.8%

* 美国消费者信心指数及意大利公债标售起到扶助作用

* 尽管股市上涨,但波动率指数跌至低于预期的水平

路透伦敦11月29日电---欧洲股市周二收涨,在交投清淡中升至一周高位,今天为连涨第三天,受助于美国正面的消费者信心数据及市场寄望决策者将在会议上取得抑制欧债危机蔓延的进展.

美国数据显示11月消费者信心从两年半低位反弹,因对美国就业和收入前景的担忧缓和,从而使投资者在午後积极买入股票.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.8%,报947.89点,此为11月18日来最高收位.成交量为90日均值的75%.不过,该指数年内累计下跌15%,因市场担心欧债危机可能将蔓延至意大利和西班牙等国家.

稍早意大利举行最新一次公债标售,得到强劲需求,尽管该国的借贷成本触及欧元面世来的最高.

"股市从意大利公债标售中得益,该标售的投标倍数强劲,尽管得标利率大幅上升.市场再次高度预期欧洲问题将出现一些综合性解决方案,"布鲁塞尔的BNP Paribas Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels说.

"但目前我们得到的只是传言和承诺,如果这些不转变为更具体的行动,市场可能再次失望.欧洲领导人又获得一次采取一致行动的机会."

欧洲旅游和休闲类股涨幅居前,该类股指数.SXTP升1.7%,TUI Travel TT.L大涨2.5%.

英国富时100指数.FTSE跳升0.46%,报5,337.00点;德国股市DAX指数.GDAXI上升0.95%,报5,799.91点,法国CAC-40指数.FCHI涨0.46%,报3,026.76点.

欧洲STOXX波动率指数.V2TX仅下跌0.8%,投资者预计在过去几个交易日大幅上涨後今日降幅更大.欧洲一衍生品交易商称,这暗示投资者仍较谨慎,没有对涨势进行较大押注.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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