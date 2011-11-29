〔欧元债市〕意大利公债收益率在该国标售公债後下降,德债下跌

* 意大利公债收益率在公债标售後脱离最高水平

* 尽管需求不错,但意大利借贷成本处于欧元面世以来的高位

* 有报导称法国债信评级展望可能被调降至负面

路透伦敦11月29日电---意大利公债收益率周二回落,此前该国标售了75亿欧元公债,但公债收益率仍可能承受新的压力,因借贷成本处于欧元面世以来的高位,而这样高的收益率被市场认为长期来说难以为继.

德国公债下跌,受欧元和股市上涨影响,因公债标售获得足够多的需求,使得标利率低于二级市场水平.

人们预计决策者将在本周会议上就解决欧债危机获得一些进展,而且美国消费者信心指数不错,更令德国公债的吸引力下降.

意大利标售了三年和10年期公债,三年期公债的定价收益率为7.89%,在暗盘交易中一度升至8%以上.

意大利10年期公债较可比德债收益率差当日下降四个基点,至499个基点,脱离了当日稍早公债标售前的日高523个基点.意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB下跌9个基点,至7.21%.

12月德债期货FGBLZ1跌49个跳动点,至133.39,此前跌至近一个月低点132.99.

德国指标10年期公债收益率DE10YT=TWEB涨3个基点,至2.29%,接近8月以来最高点,表现逊于美国公债,10年期德国/美国公债收益率差扩阔6个基点,至33个基点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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