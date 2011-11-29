〔欧元债市〕意大利公债收益率在该国标售公债後下降,德债下跌

路透基点：鄂州东湖高新签署9亿人民币的项目融资贷款--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。
* 意大利公债收益率在公债标售後脱离最高水平
* 尽管需求不错,但意大利借贷成本处于欧元面世以来的高位
* 有报导称法国债信评级展望可能被调降至负面
路透伦敦11月29日电---意大利公债收益率周二回落,此前该国标售了75亿欧元公债,但公债收益率仍可能承受新的压力,因借贷成本处于欧元面世以来的高位,而这样高的收益率被市场认为长期来说难以为继.
德国公债下跌,受欧元和股市上涨影响,因公债标售获得足够多的需求,使得标利率低于二级市场水平.
人们预计决策者将在本周会议上就解决欧债危机获得一些进展,而且美国消费者信心指数不错,更令德国公债的吸引力下降.
意大利标售了三年和10年期公债,三年期公债的定价收益率为7.89%,在暗盘交易中一度升至8%以上.
意大利10年期公债较可比德债收益率差当日下降四个基点,至499个基点,脱离了当日稍早公债标售前的日高523个基点.意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB下跌9个基点,至7.21%.
12月德债期货FGBLZ1跌49个跳动点,至133.39,此前跌至近一个月低点132.99.
德国指标10年期公债收益率DE10YT=TWEB涨3个基点,至2.29%,接近8月以来最高点,表现逊于美国公债,10年期德国/美国公债收益率差扩阔6个基点,至33个基点.(完)
--编译 于春红;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周一收涨0.54%。沪深证交所融资融券余额当日增加 48.8亿元人民币，连续第二日回升；两市两融余额为8,776.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98 2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17 1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.