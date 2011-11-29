版本:
中国
债券 | 2011年 11月 30日 星期三 01:25 BJT

〔标题新闻〕希腊内政部长呼吁德国确保该国不会因债务危机被边缘化,称欧洲需深化经济一体化

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7MT5M9]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐