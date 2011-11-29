〔英国债市〕英债收益率下滑,德债较英债风险溢价触及逾两年最高

路透伦敦11月29日电---指标英国公债收益率(殖利率)周二下跌,德债较英债风险溢价触及两年多来最高水平,此前英国宣布坚持撙节计划,且有传闻称英国央行或扩大英国公债购买规模.

对担心欧元区债务危机的投资者来说,英国避险资产的地位同样支撑英国公债.

德债较英债风险溢价日内升约10个基点至11个基点,暗示投资者认为英国公债风险较低.

策略师表示,英国财政大臣奥斯本(George Osborne)周二在其秋季预算声明中再次誓言将加税及削减支出支撑英债表现,尽管此前市场已广泛预期到英国经济成长预估将遭下调且借贷规模将增加.

3月英债期货FLGH2日内收高33个跳动点,报114.20.而德国公债期货FGBLZ1 FGBLH2则跌约50个跳动点.

现货公债市场中,10年期英国公债收益率跌4个基点至2.24%,较可比德债低约11个基点,为2009年第一季以来最高.

英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman表示,英国央行购债计划才是支撑英国公债市场的要素,而非英国的避险地位.

摩根大通策略师Francis Diamond表示,有关扩大资产购买规模的传闻提升了英国公债的魅力,而奥斯本在讲话中重申政府节支的决心,巩固了英国的避险地位.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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