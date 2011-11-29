〔美国债市〕Raytheon和迪士尼在投资级公司债市场发债

路透基点：鄂州东湖高新签署9亿人民币的项目融资贷款--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。
IFR纽约11月29日电---发债企业周二继续测试美国投资级别公司债一级市场消化能力,他们不放过任何一个人气不太低迷的交易日.
意大利标售公债结束,有迹象显示昨日此间市场发售的新债今日在二级市场利差收窄,投资人看来有意运作资金,但今日市场较周一放缓.
中午,CDX IG17收窄约2.125个基点,报138.625,CDX HY17升约0.4375个基点,报89.1875.
Raytheon Co (RTN.N)发售三年期和30年期新债,美银美林、花旗、摩根大通为主动簿记行,瑞信,苏格兰皇家银行以及富国证券为被动联席簿记行.
迪士尼(DIS.N)也发售三年期和30年期新债,法国巴黎银行、花旗、瑞信和德意志银行为联席簿记行.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周一收涨0.54%。沪深证交所融资融券余额当日增加 48.8亿元人民币，连续第二日回升；两市两融余额为8,776.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98 2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17 1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.