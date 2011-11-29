版本:
中国
债券 | 2011年 11月 30日 星期三 02:27 BJT

〔美国债市〕Raytheon和迪士尼在投资级公司债市场发债

IFR纽约11月29日电---发债企业周二继续测试美国投资级别公司债一级市场消化能力,他们不放过任何一个人气不太低迷的交易日.

意大利标售公债结束,有迹象显示昨日此间市场发售的新债今日在二级市场利差收窄,投资人看来有意运作资金,但今日市场较周一放缓.

中午,CDX IG17收窄约2.125个基点,报138.625,CDX HY17升约0.4375个基点,报89.1875.

Raytheon Co (RTN.N)发售三年期和30年期新债,美银美林、花旗、摩根大通为主动簿记行,瑞信,苏格兰皇家银行以及富国证券为被动联席簿记行.

迪士尼(DIS.N)也发售三年期和30年期新债,法国巴黎银行、花旗、瑞信和德意志银行为联席簿记行.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐