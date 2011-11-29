〔美国热股〕美国航空母公司AMR多次暂停交易,股价暴跌80%

路透纽约11月29日电---美国航空股票交易量录得历来最高,此前该公司母公司AMR Corp AMR.N申请破产保护,股价因波动而出现16次强制性暂停交易.

AMR Corp股价暴跌80%,至0.32美元,逾1.25亿股易手,此前AMR宣布申请破产保护.该公司在周二早盘为第二大交投量的个股,排名仅次于美国银行(BAC.N).

NYSE Regulation Inc.称,正评审该公司是否能维持上市的资格.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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