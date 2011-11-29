〔标题新闻〕亚特兰大联储总裁洛克哈特称如果没有重大冲击,美国经济不会陷入衰退

中国证券：沪深证交所周一两融余额增48.8亿元人民币，连续第二日回升

路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周一收涨0.54%。沪深证交所融资融券余额当日增加 48.8亿元人民币，连续第二日回升；两市两融余额为8,776.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98 2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17 1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.