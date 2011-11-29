〔美国能源〕11月25日止当周汽油需求同比下跌3.8%--SpendingPulse

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透11月29日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求增加,因人们在感恩节周末假期驾车探亲访友.
数据显示,截至11月25日当周美国汽油需求较之前一周增加3%.
但万达卡表示,由于假期引发的需求增加不足以令需求高于上年同期.上周汽油需求比上年同期减少3.8%.
尽管汽油价格已比上周下跌了6美分,但仍较上年同期高16.8%,为每加仑3.34美元.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降4.1%,为连跌第36周.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油现货价差周一持稳，现货市场交易稀落，但供应料维持紧俏，因台湾和日本炼油厂下个月即将进行维修。
以下为0151 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 422.75 0.25 +0.06% -1.74% 421.45 46 CBOT玉米 364.00 0.25 +0.07% -0.34% 360.53 50 CBOT大豆 1040.50 4.50 +0.43% +1.31% 1032.27 50 CBOT稻米 9.49 $0.00 +0.00% -0.63% $9.69 32 WTI原油 53.21 $0.20 +0.38% -1.15% $52.94 52 汇率 欧元/美元 $1.073 -$0.002 -0.20% -0.50%