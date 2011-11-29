〔美国能源〕11月25日止当周汽油需求同比下跌3.8%--SpendingPulse

路透11月29日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求增加,因人们在感恩节周末假期驾车探亲访友.

但万达卡表示,由于假期引发的需求增加不足以令需求高于上年同期.上周汽油需求比上年同期减少3.8%.

尽管汽油价格已比上周下跌了6美分,但仍较上年同期高16.8%,为每加仑3.34美元.