〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因低接买盘收高,受助于美元走软且股市走强

标题新闻：法国12月出口劲升，但2016年贸易逆差仍扩大至481亿欧元
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路透芝加哥11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,因出现低接买盘、美元走软、原油价格上涨且股市走强.
交易商表示,对欧元区债务危机的乐观情绪升温,提振大豆.但评级机构惠誉警告称可能调降美国债信评等,令谨慎情绪仍存.
欧元兑美元周二走强,因意大利成功标售公债令投资者获得宽慰,尽管意大利仍需为此支付创纪录的成本.
一名农业气象学家周二表示,雨雪天气将延缓美国本周最後的收割进程,大平原地区硬红冬麦产区本周末前料将出现更多降雨.也有人担心巴西Mato Grosso和Rio Grande do Sul两片大豆种植区的旱情.
11月22日止当周,大型投机客的CBOT大豆净空头持仓增加17,542口至23,522口.
1月合约处于所有重要移动均线下方.九日相对强弱指标为33.
CBOT-1月大豆合约SF2涨4美分,每蒲式耳11.25美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1上扬0.27美分,至每磅49.18美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1下跌1.7美元,报每吨286.1美元.
今日CBOT大豆预估成交量为163,401口,豆油为139,062口,豆粕为95,625口.
以下为CBOT农产品期货在2009 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 598.00 6.25 1.1% -4.9%
CBOT大豆Sc1 1125.00 4.00 0.4% -19.3%
CBOT豆粕SMc1 286.10 -1.70 -0.6% -22.7%
CBOT豆油BOc1 49.18 0.27 0.6% -14.8%
CBOT小麦Wc1 594.50 19.75 3.4% -25.1%
CBOT稻米RRc1 1437.00 22.50 1.6% 2.7%
欧盟小麦BL2X1 181.00 0.75 0.4% -28.3%
道琼工业指数.DJI 11,584 61 0.5% 0.1%
现货金XAU= 1719.20 8.61 0.5% 21.1%
欧元/美元EUR= 1.3326 0.0015 0.1% -0.2%
美元指数.DXY 79.0240 -0.2400 -0.3% 0.0%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1828 19 1.1% 3.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 母红
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经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放