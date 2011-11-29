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市场报道 | 2011年 11月 30日 星期三 06:03 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升3.2%,因回补空头

路透芝加哥11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨,录得逾一个月最大单日升幅,交易商说,市场受空头回补带动.

美元走弱对小麦提供进一步支持.

商品期货交易委员会(CFTC)周一下午发布的数据显示,非商业交易商持有的小麦空头头寸为至少2006年1月来最多.

交易商说,CBOT小麦近期下跌至近五个月低位为空头回补提供良好机会.

美国农业部周一稍晚称,美国冬麦生长优良率为52%,较之前一周升2个百分点.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收升19-3/4美分,报每蒲式耳5.94-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为102,782口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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