〔纽约期市〕伦敦可可期货接近三年低位,美国可可期货也走低

路透纽约/伦敦11月29日电---可可期货周二重挫,伦敦可可期价接近三年低位,而美国可可价格触及两年半低点,受累于供应充裕,以及市场担忧欧债危机可能引发衰退,进而令对巧克力产品的需求减少.

阿拉比卡咖啡期货上扬,因主要生产国巴西和哥伦比亚的产量预期下降.原糖期货上扬,主要受助于美元疲弱.

伦敦3月可可期货LCCH2回落33英镑,或2.1%,收于每吨1,483英镑,盘中触及指标次月合约自2008年12月以来的最低1,473英镑.

ICE-3月可可期货CCH2收挫44美元,约2%,至每吨2,320美元,此为次月合约自2009年5月来最低结算价,今日日低为2,287美元.

世界最大和第二大生产国科特迪瓦(象牙海岸)和加纳丰产导致充裕供应.

交易商称,尽管科特迪瓦港口迄今为止可可豆到港速度迟缓,但收割的可可豆最终仍将运抵,农户只是暂不愿卖出,以等待更高的价格.

"可可期价受累于丰收压力,"The Price Group的分析师Jack Scoville称,"我们怀疑压力可能来自西非."

世界可可组织估计,2010/11年全球可可供应过剩32.5万吨,但预计2011/12年市场供需更加均衡.

咖啡期货涨跌互现,期糖上扬,交易商称,投机客在过去几周大跌後空头回补扶助推高期糖.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2跌0.25美分,收报每磅2.2755美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCH2上扬35美元,接近2%,收于每吨1,950美元.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2小涨0.37美分,收报每磅23.49美分.伦敦3月白糖期货LSUH2升3.10美元,收于每吨604.20美元.(完)