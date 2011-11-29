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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 04:13 BJT

〔国际油市〕美国9月石油日需求同比下跌3.31%--EIA

路透华盛顿11月29日电---美国能源资料协会(EIA)周二表示,美国9月石油日需求较上年同期下降3.31%,或64.3万桶.

美国9月石油需求较之前的预估下修0.93%,或17.7万桶,至1,879.5万桶.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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