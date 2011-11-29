〔美国热股〕美国银行盘中触及52周新低,因担忧欧债危机和美国经济

路透纽约11月29日电---美国银行(BAC.N)周二盘中触及52周新低,并可能跌至5美元下方,因市场担忧欧债危机和美国经济状况.

在周二午後交易中,美国银行重挫3%,至5.09美元,当日稍早下滑至5.03美元,此前的52周低点是在11月25日触及的5.12美元.(完)