〔美国热股〕美国银行盘中触及52周新低,因担忧欧债危机和美国经济

标题新闻：法国12月出口劲升，但2016年贸易逆差仍扩大至481亿欧元
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路透纽约11月29日电---美国银行(BAC.N)周二盘中触及52周新低,并可能跌至5美元下方,因市场担忧欧债危机和美国经济状况.
在周二午後交易中,美国银行重挫3%,至5.09美元,当日稍早下滑至5.03美元,此前的52周低点是在11月25日触及的5.12美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放