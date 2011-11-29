〔纽约期市〕ICE期棉收升,此前触及15个月新低

标题新闻：法国12月出口劲升，但2016年贸易逆差仍扩大至481亿欧元
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路透纽约11月29日电---期棉周二收升,因市场早盘下跌至15个月底位後投资人回补空头,分析师说市场应在未来几天盘整.
洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2升1.40美分,或1.5%,收报每磅92.75美分,接近其交投区间88.50-92.94美分的高端.
汤森路透数据显示,3月合约日内低位为88.50美分,此为次月合约自2010年9月初来最低位.
汤森路透数据初步显示,周二总成交量超过17,600口,较30日均值低四分一.
经纪商和贸易商MCM Inc.的分析师Jobe Moss表示,棉花价格早盘下跌,因周一收低後有投资人跟进卖盘.
"棉花反弹,"Moss补充说,3月合约守住日内低位後,投机者买入期棉合约推升期棉价格.
现在他相信3月合约有足够动能上探94美分.
交易商称,棉花合约在过去几周受到中国买盘支持.
过去三周,美国农业部的周度出口销售报告称,中国买入逾230万出口包棉花,因中国补充国家储备.中国之前放出棉花储备以保持国内棉花价格稳定.
交易所数据显示,周一棉花市场未平仓合约为136,573口,上日为137,009口.
洲际交易所数据显示,周一总成交量为12,078口,上日为8,547口.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放