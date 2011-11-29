〔纽约期市〕ICE期棉收升,此前触及15个月新低

路透纽约11月29日电---期棉周二收升,因市场早盘下跌至15个月底位後投资人回补空头,分析师说市场应在未来几天盘整.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2升1.40美分,或1.5%,收报每磅92.75美分,接近其交投区间88.50-92.94美分的高端.

汤森路透数据显示,3月合约日内低位为88.50美分,此为次月合约自2010年9月初来最低位.

汤森路透数据初步显示,周二总成交量超过17,600口,较30日均值低四分一.

经纪商和贸易商MCM Inc.的分析师Jobe Moss表示,棉花价格早盘下跌,因周一收低後有投资人跟进卖盘.

"棉花反弹,"Moss补充说,3月合约守住日内低位後,投机者买入期棉合约推升期棉价格.

现在他相信3月合约有足够动能上探94美分.

交易商称,棉花合约在过去几周受到中国买盘支持.

过去三周,美国农业部的周度出口销售报告称,中国买入逾230万出口包棉花,因中国补充国家储备.中国之前放出棉花储备以保持国内棉花价格稳定.

交易所数据显示,周一棉花市场未平仓合约为136,573口,上日为137,009口.

洲际交易所数据显示,周一总成交量为12,078口,上日为8,547口.(完)