〔全球金市〕金价连续第二日跟随股市走强,未平仓规模跌至4月来最低

* 金价连续第二日跟随股市走强

* 美国黄金未平仓规模为4月来最低

* 投资者迅速展期

* 周三美国将公布ADP全国就业指数

路透纽约/伦敦11月29日电---金价周二连续第二日走强,扩大上日涨幅,因实货买需强劲且对经济的乐观情绪令美元下跌.

金价跟随股市涨势,此前美国公布的消费者信心数据反弹,且投资者关注欧债危机解决方案取得进一步进展,提振股市.

美国监管机构最新数据显示,美国期金市场整体流动性跌至4月来最低.投资者也持续通过买入黄金支持的上市交易基金增加黄金持仓.

2000GMT止,现货金XAU=升0.5%至每盎司1,719.10美元.

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至11月22日一周,未平仓规模跌至七个月来最低.对冲基金和其它投机客削减期金和黄金期权净多头仓位.

美国12月期金GCZ1收高2.60美元,报每盎司1,713.40美元.汤森路透初步数据显示,成交量较30日均值高出10%有多.交易商指因在周三12月合约首个通知日前,投资人展期活跃.

原油和谷物等带领大宗商品全线走强,同样提振金价.

汇丰金属分析师James Steel表示,上周美国感恩节假日後的零售销售数据创下纪录,暗示市场对金银的珠宝类需求良好,且季节性买盘强健.

分析师表示,经济不确定性同样支撑金价,因在意大利借贷成本触及近8%的欧元面世来高位後,欧元区各国部长仍尽力增强救援基金能力,并转向国际货币基金组织(IMF)寻求更多支持.

其它贵金属中,现货银XAG=跌0.4%至每盎司31.94美元.现货铂金(白金)XPT=跌0.5%,至每盎司1,532.10美元.现货钯金XPD=则升2%,报每盎司584.47美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1713.40 2.60 0.2 1704.00 1718.10 52,997

COMEX白银期货 SIZ1 31.853 -0.308 -1.0 31.440 32.145 15,695

COMEX铂金期货 PLF2 1540.70 1.20 0.1 1533.40 1551.60 4,283

COMEX钯金期货 PAZ1 581.75 3.40 0.6 577.00 587.95 1,964

现货金 XAU= 1719.10 8.51 0.5 1704.05 1719.70

现货银 XAG= 31.940 -0.130 -0.4 31.530 32.170

现货铂金 XPT= 1532.10 -7.14 -0.5 1534.75 1548.50

现货钯金 XPD= 584.47 11.74 2.0 579.25 587.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=