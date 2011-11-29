〔美国股市〕ADR多数收升,Transocean大跌

路透纽约11月29日电---外国企业在美上市的美国存托凭证(ADR)周二多数收升,Transocean跌幅居前,此前该公司称将发行股票偿还债务.

最大的海上勘探承包商Transocean称,将透过承销的公开发行出售2,600万股股票.该公司将把筹得的资金用于买回可转换债,及为其收购Aker Drilling ASA AKD.OL再融资.Transocean的ADR(RIG.N)暴跌9.38%,报41.63美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上升0.65%.其他市场多数连涨第二天,因美国消费者信心反弹及对欧洲的担忧缓和,鼓励投资人对风险资产的胃纳.

标普500指数升0.22%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬0.65%.欧洲股市周二收涨,在交投清淡中升至一周高位,今天为连涨第三天,受助于美国正面的消费者信心数据及市场寄望决策者将在会议上取得抑制欧债危机蔓延的进展.[.EUCN]

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSb.N)股价百份比升幅在欧洲大型企业中居前,上扬0.97%,报68.70美元,跟随油价上升.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升0.12%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA回落0.4%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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