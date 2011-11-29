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债券 | 2011年 11月 30日 星期三 05:18 BJT

〔标题新闻〕欧盟执委卡瑞德古特称EU进口需求在危机中保持良好,但如衰退持续,贸易额或骤降

EU:欧盟

卡瑞德古特为欧盟贸易执委

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