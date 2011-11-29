〔美国股市〕连续第二日走强,受消费者信心数据高于预期提振

* 美国11月消费者信心指数反弹

* 互联网企业股价疲软令Nasdaq指数回吐昨日涨幅

* 美国航空母公司AMR申请破产保护

* 道指涨0.3%,标普500指数升0.2%,Nasdaq指数跌0.5%

路透纽约11月29日电---道琼工业指数和标准普尔500指数周二连续第二日走强,因消费者信心指数高于预期,且解决欧洲财政问题的努路将取得进一步进展的冀望提振人气.

但公用事业和消费必需品等防御性类股涨幅居前,暗示投资者对欧债危机仍倍感不安.Nasdaq指数收低.

美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,为7月来最高,轻松超过分析师预期. [ID:nCN1247950]

但金融类股限制涨幅.标普金融类股.GSPF跌0.6%.美国银行(BAC.N)劲挫3.2%,至每股5.08美元,为2009年3月以来最低收位.

银行股因担心欧元区危机的冲击可能席卷全球金融体系而受创.其跌势凸显出,在欧盟决策者完全解决危机之前,任何股市的涨势都可能是昙花一现.

"欧洲方面似乎出现一些进展,但事情无疑尚未得到解决.金融类股正在回撤,限制了整体市场的涨势,"Jones Villalta Asset Management资产组合经理人Thomas Villalta表示.