〔美国经济〕美联储不应承诺肯定购买债券--旧金山联储总裁威廉姆斯

路透旧金山11月29日电---旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二称,倘若美国联邦储备理事会(美联储,FED)恢复购买债券的做法以提振美国经济,则应构建一个计划以便在需要时购买债券,而不应提前承诺会购买一定数量的债券.