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市场报道 | 2011年 11月 30日 星期三 06:57 BJT

〔欧洲金融〕欧元集团主席贾克称,将在12月中旬向希腊发放贷款

路透布鲁塞尔11月29日电---欧元集团主席贾克称,

* 爱尔兰将在2012年1月获得新的贷款

* 将在12月中旬向希腊发放贷款

* 意大利通过实施计划中的举措能够达到减赤目标

* 欧元区各部长向希腊发放下一笔援助金.(完)

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