〔欧洲金融〕欧盟支持提高IMF的资源--欧盟经济暨货币事务执委雷恩

标题新闻：法国12月出口劲升，但2016年贸易逆差仍扩大至481亿欧元
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路透布鲁塞尔11月29日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,
* 欧盟支持提高国际货币基金组织(IMF)的资源
* 意大利需要进一步整顿财政以在2013年实现预算平衡
* 意大利政府正在评估实现预算目标的举措.(完)
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经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放