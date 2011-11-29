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市场报道 | 2011年 11月 30日 星期三 07:05 BJT

〔欧洲金融〕欧盟支持提高IMF的资源--欧盟经济暨货币事务执委雷恩

路透布鲁塞尔11月29日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,

* 欧盟支持提高国际货币基金组织(IMF)的资源

* 意大利需要进一步整顿财政以在2013年实现预算平衡

* 意大利政府正在评估实现预算目标的举措.(完)

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