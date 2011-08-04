《美债周五展望》随着通胀忧虑消散,通胀保值债券的魅力褪色

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 近来各国央行成为TIPS的大买家
* 大宗商品价格下滑及通胀预期消退抑制对TIPS的买需
* 财政部仍在增发TIPS
路透纽约8月4日电---本周通胀预期消散,以及市场大幅逆转,挫伤了美国通胀保值债券(TIPS)的吸引力.
目前五年期TIPSUS5YTIP=TWEB的收益率(殖利率)为负.今年助力TIPS价格大涨的通胀忧虑似乎正让位于对全球经济成长放缓的担忧.
对TIPS今年下半年的表现可能不如上半年那样好的预测并不新鲜,但是该预测突然间变成了现实.
的确,像周四美股三大股指.SPX.DJI.IXIC均大跌4%的日子里,投资者通常不会将通胀问题作为关注重点.
"TIPS过去两日的表现不佳,"Wunderlich Securities的公债交易商Andrew Shulman谈到.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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