《美债周五展望》随着通胀忧虑消散,通胀保值债券的魅力褪色

* 近来各国央行成为TIPS的大买家

* 大宗商品价格下滑及通胀预期消退抑制对TIPS的买需

* 财政部仍在增发TIPS

路透纽约8月4日电---本周通胀预期消散,以及市场大幅逆转,挫伤了美国通胀保值债券(TIPS)的吸引力.

目前五年期TIPSUS5YTIP=TWEB的收益率(殖利率)为负.今年助力TIPS价格大涨的通胀忧虑似乎正让位于对全球经济成长放缓的担忧.

对TIPS今年下半年的表现可能不如上半年那样好的预测并不新鲜,但是该预测突然间变成了现实.

的确,像周四美股三大股指.SPX.DJI.IXIC均大跌4%的日子里,投资者通常不会将通胀问题作为关注重点.

"TIPS过去两日的表现不佳,"Wunderlich Securities的公债交易商Andrew Shulman谈到.