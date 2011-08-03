〔台湾股市〕开盘延续昨日跌势,因有关全球经济状况的忧虑重燃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月3日电---台湾股市周三开盘下挫1.38%,为连续第二日下跌,追随其他亚洲市场跌势,因有关全球经济健康状况的忧虑重燃,打压金融市场.
加权股价指数.TWII下降118.37点至8,466.35点,上日下滑1.34%至两周收盘低点.
光电类指数.TOPI跌幅居前,下滑2.39%.友达光电(2409.TW)跌3.58%.
电子类指数.TELI降1.63%,金融保险类指数.TFNI跌1.44%.
台币兑美元TWD=TP持平于28.890台币.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超45.61亿台币,再度由买转卖,上交易日为买超63.54亿.[ID:nCT0472405]
--编译 王翔琼;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。