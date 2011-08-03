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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 09:20 BJT

〔台湾股市〕开盘延续昨日跌势,因有关全球经济状况的忧虑重燃

路透台北8月3日电---台湾股市周三开盘下挫1.38%,为连续第二日下跌,追随其他亚洲市场跌势,因有关全球经济健康状况的忧虑重燃,打压金融市场.

加权股价指数.TWII下降118.37点至8,466.35点,上日下滑1.34%至两周收盘低点.

光电类指数.TOPI跌幅居前,下滑2.39%.友达光电(2409.TW)跌3.58%.

电子类指数.TELI降1.63%,金融保险类指数.TFNI跌1.44%.

台币兑美元TWD=TP持平于28.890台币.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超45.61亿台币,再度由买转卖,上交易日为买超63.54亿.[ID:nCT0472405]

--编译 王翔琼;审校 程琳

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