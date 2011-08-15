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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:57 BJT

修正:〔香港新股〕星客中国食品计划明年上半年IPO,融资不超2亿美元--IFR

(标题中"新客中国"改为"星客中国")

路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，星客中国食品计划明年上半年于香港上市，融资不超过2亿美元。

麦格理(MQG.AX)已被委任负责是次交易。星客主要生产薯片以及其他休闲食品。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 丁淑琴; 审校 林高丽

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