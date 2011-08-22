〔离岸人民币〕中国信贷拟发行3亿元人民币债券,期限两年--IFR

路透8月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，在香港创业板挂牌的中国信贷(8207.HK)正在安排发行以人民币计价和结算的Reg S债券。

这笔3亿人民币的两年期债券利率据闻在9%左右。如果据此定价，则该债券将成为点心债券市场迄今票息最高的一笔。而且，这亦将是首笔由在香港创业板挂牌的公司所发行的点心债券。

海通证券国际负责牵头该交易。发行方已经开始与投资者见面。中国信贷是一家在中国东部运营的短期融资服务提供商，业务主要集中在上海、江苏和浙江地区。(完)

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