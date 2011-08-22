〔离岸人民币〕中国信贷拟发行3亿元人民币债券,期限两年--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，在香港创业板挂牌的中国信贷(8207.HK)正在安排发行以人民币计价和结算的Reg S债券。
这笔3亿人民币的两年期债券利率据闻在9%左右。如果据此定价，则该债券将成为点心债券市场迄今票息最高的一笔。而且，这亦将是首笔由在香港创业板挂牌的公司所发行的点心债券。
海通证券国际负责牵头该交易。发行方已经开始与投资者见面。中国信贷是一家在中国东部运营的短期融资服务提供商，业务主要集中在上海、江苏和浙江地区。(完)
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--整理 林高丽; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。