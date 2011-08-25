〔离岸人民币〕台湾亚洲水泥拟发人民币债券,首次进入点心债市场--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，台湾主要水泥生产商亚洲水泥(1102.TW)已委任汇丰控股(0005.HK)为簿记管理人，按照Reg S规定安排发行人民币债券，标志着该公司首次进入点心债市场。
亚洲水泥为台湾上市公司，其旗下的亚洲水泥（中国）(0743.HK)则在香港上市。市场消息人士称，此次发债料将于未来数周启动。
点心债市场中，可供参考的是在香港上市的中资公司山水水泥(0691.HK)，後者发行的15亿元人民币三年期债券收益率为6.5%，于7月中旬定价，主承销为中银国际、瑞士信贷、德意志银行(DBKGn.DE)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)。评级为“BB-”的山水水泥被认为资质稍逊亚洲水泥，後者的台湾本地评级为“A+”。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。