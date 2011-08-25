〔离岸人民币〕台湾亚洲水泥拟发人民币债券,首次进入点心债市场--IFR

路透8月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，台湾主要水泥生产商亚洲水泥(1102.TW)已委任汇丰控股(0005.HK)为簿记管理人，按照Reg S规定安排发行人民币债券，标志着该公司首次进入点心债市场。

亚洲水泥为台湾上市公司，其旗下的亚洲水泥（中国）(0743.HK)则在香港上市。市场消息人士称，此次发债料将于未来数周启动。

点心债市场中，可供参考的是在香港上市的中资公司山水水泥(0691.HK)，後者发行的15亿元人民币三年期债券收益率为6.5%，于7月中旬定价，主承销为中银国际、瑞士信贷、德意志银行(DBKGn.DE)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)。评级为“BB-”的山水水泥被认为资质稍逊亚洲水泥，後者的台湾本地评级为“A+”。(完)

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