〔离岸人民币〕法国气体供应商液化空气拟首次发行点心债--IFR

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透8月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，同时，法国气体供应商液化空气（Air Liquide）周四开始连续两天在香港和新加坡进行点心债券发行路演，这将是法资公司首次在离岸人民币债券市场融资。
中银香港、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、工银国际和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)担任主承销商。
该集团在华员工约有3500人。主要业务为：液空中国从事工业及医用气体的运营；液空杭州和鲁奇公司从事工程和制造业务，即在中国设计和制造空分装置以及建造制氢工厂。在华业务目前覆盖主要工业地区：北部和华东，并正在向中西部以及华南拓展。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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