〔离岸人民币〕法国气体供应商液化空气拟首次发行点心债--IFR

路透8月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，同时，法国气体供应商液化空气（Air Liquide）周四开始连续两天在香港和新加坡进行点心债券发行路演，这将是法资公司首次在离岸人民币债券市场融资。

中银香港、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、工银国际和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)担任主承销商。

该集团在华员工约有3500人。主要业务为：液空中国从事工业及医用气体的运营；液空杭州和鲁奇公司从事工程和制造业务，即在中国设计和制造空分装置以及建造制氢工厂。在华业务目前覆盖主要工业地区：北部和华东，并正在向中西部以及华南拓展。(完)