(重发)〔香港新股〕鸿国国际启动香港上市路演，募集资金不超过16.2亿港元--IFR

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
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路透9月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产销售商鸿国国际启动香港上市路演，募集资金不超过16.2亿港元（2.08亿美元）。
是次发行价参考区间为每股2.30至3.24港元，相当于13.5至19倍的2011年市盈率，或10至14倍的2012年市盈率。公司发行5亿股，相当于发行後总股本的25%，其中60%为新股，40%为旧股。
两家基石投资者--金鹰国际商贸（2,000万美元）和Easeland Enterprises（500万美元）总共认购了发行总量的14%。上市募集资金将用于扩张零售网络和在线销售平台、维护生产设备、收购和偿还银行贷款。
该交易将于9月16日定价。花旗和星展正安排是次发行。(完)
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--整理 陈敏; 审校 屈桂娟
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国