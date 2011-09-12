(重发)〔香港新股〕鸿国国际启动香港上市路演，募集资金不超过16.2亿港元--IFR

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路透9月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产销售商鸿国国际启动香港上市路演，募集资金不超过16.2亿港元（2.08亿美元）。

是次发行价参考区间为每股2.30至3.24港元，相当于13.5至19倍的2011年市盈率，或10至14倍的2012年市盈率。公司发行5亿股，相当于发行後总股本的25%，其中60%为新股，40%为旧股。

两家基石投资者--金鹰国际商贸（2,000万美元）和Easeland Enterprises（500万美元）总共认购了发行总量的14%。上市募集资金将用于扩张零售网络和在线销售平台、维护生产设备、收购和偿还银行贷款。

该交易将于9月16日定价。花旗和星展正安排是次发行。(完)

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