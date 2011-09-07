《美债周三展望》欧洲债务担忧和美国就业零增长料刺激公债需求

* 欧洲债务担忧刺激避险买盘

* 延长债券期限的"扭转操作"将导致收益率曲线趋平

* 10年期公债收益率报1.98%,30年期为3.27%

路透纽约9月6日电---美国内外局势充满担忧,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取新行动的前景,料将促使投资者在周三继续买入美国公债避险.

有关美国各地企业和经济状况的小道消息,以及美联储的褐皮书,可能都将描绘出一幅有关美国就业市场的疲弱景象.

不过上述说法对公债市场的影响应该很小,因为就业市场半死不活的状态对金融市场而言早已不是新闻,而且上周五劳工部才公布了疲软的非农就业报告.

分析师称,更重要的是,对欧元区和全球经济的持续担忧料将促使美国利率维持在近60年低位水平,而德国民众似乎越来越怀疑对希腊和欧元区其他陷入困境经济体施以援手的努力.

德国总理梅克尔所在的基督教民主党在一个地区选举中落败,此前她的竞选活动主要关注欧元区援助计划.该国一项民调显示,三分之二的民众认为该国议会不应支持为援助计划提供更多资金.

RBS证券利率策略师John Briggs指出,隔夜的欧洲消息正推动美债走势,其影响一点也不比国内消息小.

"...尤其是明天德国宪法法院将就德国参与希腊援助和欧洲金融稳定机构(EFSF)作出裁决,"他并称.

德国宪法法院周三将裁定,德国政府在去年的欧元区和希腊金援方案中是否违反宪法.

与此同时,欧洲央行(ECB)希望一旦救援机构EFSF获得新权力,欧洲各国政府能承担起债券最後买家的角色.

"即便没有预定的事件,市场也会在进入每个隔夜交易时段前紧张不安,"Briggs并称.

欧盟(EU)领导人在7月达成协议向希腊提供截止2014年的第二个援助方案,但该计划需要获得所有欧元区国家的议会批准,且私营部门的参与方式也仍在商榷中.

另一个关注焦点是七国集团(G7)财长周五和周六在法国马赛开会时,将采取什麽举措来避免全球经济衰退.分析师称,不大可能推出重大的财政和货币刺激政策,这一结果无疑会稳固投资者对美国公债的买兴,并维持利率下行压力.

另一个协助维持美国低利率的因素是,市场认为美联储有望在本月宣布一项计划,即所谓的"扭转操作(Operation Twist)",通过延长投资组合的期限来刺激美国经济.

美联储会出售资产负债表中的较短期公债,并使用所得资金购买较长期债券,包括超长期的30年期公债,以压低长期利率.

此类"操作"的预期已打压30年期公债收益率(殖利率)周二挫跌至3.26%,而较短期公债收益率保持稳定.指标10年期公债收益率在尾盘报1.97%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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