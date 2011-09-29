《外汇动态》欧洲开盘:欧元在德国投票前获得支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0647GMT---欧元兑美元EUR=升0.6%至1.3630美元,受到空头回补的支撑,因亚洲部分股市上扬,扭转了上日欧美股市挫跌的颓势.
欧元兑日圆EURJPY=R升0.7%至104.30日圆,因风险情绪改善提振了美元以外货币兑日圆的汇价.交易员称存在日本买入需求.
美元兑日圆JPY=持平于76.55日圆,但美元指数.DXY跌0.2%至77.694.
投资者等待德国对扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)作用的投票表决.很多人预料投票将获得通过,但德国总理梅克尔在批准该计划方面可能不得不借助反对党的支持票,从而引发对欧元区最大经济体德国政局稳定的担忧,并打压欧元.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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