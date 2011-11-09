《外汇动态》国内投机客抛售美元/韩元,关注米其林出售韩国轮胎交易

0136GMT---当地银行间投机客削减隔夜的美元/韩元KRW=KFTC部位,不过进口商买盘为该货币对提供支撑.

投资者正关注与法国轮胎制造商米其林(MICP.PA)出售韩国轮胎(000240.KS)股份相关的美元/韩元需求.米其林表示,将悉售所持韩国轮胎的9.98%股份,作价6,230亿韩元(5.557亿美元).

但一些交易员称,倘若外资买入全部上述股份,这宗交易对美元/韩元汇价的影响料将有限.

美元/韩元跌0.7%至1,112.7.

其技术支撑位料在1,110.0,此为11月4日低位,也是10月28日至11月3日涨势的61.8%费波纳奇回档位.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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