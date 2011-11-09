《外汇动态》国内投机客抛售美元/韩元,关注米其林出售韩国轮胎交易

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
0136GMT---当地银行间投机客削减隔夜的美元/韩元KRW=KFTC部位,不过进口商买盘为该货币对提供支撑.
投资者正关注与法国轮胎制造商米其林(MICP.PA)出售韩国轮胎(000240.KS)股份相关的美元/韩元需求.米其林表示,将悉售所持韩国轮胎的9.98%股份,作价6,230亿韩元(5.557亿美元).
但一些交易员称,倘若外资买入全部上述股份,这宗交易对美元/韩元汇价的影响料将有限.
美元/韩元跌0.7%至1,112.7.
其技术支撑位料在1,110.0,此为11月4日低位,也是10月28日至11月3日涨势的61.8%费波纳奇回档位.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选