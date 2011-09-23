〔中国航空〕中航国际正关注通用飞机和欧洲市场的并购机会--高层

路透北京9月23日电---中国航空工业集团旗下中航国际高层周五表示,正密切关注通用飞机市场和欧洲市场的全球并购机会.

中航工业集团今年上半年先後收购了小型飞机全球领先制造商美国西锐飞机工业公司和小型航空活塞发动机制造商美国大陆航空发动机公司.对于收购思路,中航国际转包生产事业部副总田姗对路透表示,无论是买飞机还是买发动机,实际上都是在买通航(通用航空).

"中国市场现在最热的话题是什麽?十年前是汽车,现在就是通航."她称."现在民间年资本(对该领域)也有很多的投资热情."

此外,欧洲债务危机和多家银行遭遇信用评级下调的消息,亦给中国买家带来更多积极并购的动力.田姗并称,中航国际正关注欧洲市场的收购机会.

今年4月,中航国际宣布1.86亿美元价格买下美国大陆美国大陆航空活塞发动机公司100%股权.该公司总裁罗怀德(Rhett Ross)在北京国际航展的记者会上表示,公司将为中航旗下沈飞公司制造的赛斯纳162机型提供发动机,以藉此进入中国市场.未来主要客户将是中国的飞行培训学校.

此外,该公司正在研发和认证使用柴油燃料的活塞发动机,计划2012年底投放市场.

罗怀德并称,公司将于今年秋天在中国设立办事处,提供零配件销售、技术支持,以及柴油发动机研发.

中航工业集团由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成.设有防务、运输机、发动机、直升机、通用飞机等10大产业板块,下辖近200家子公司(分公司)、20多家上市公司.早前公司高层曾表示,旗下H股上市的中航科工(2357.HK)将成为未来集团整体上市的大平台.