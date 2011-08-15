〔中国金融〕银监会就商业银行资本管理办法徵求意见,称银行资本质量高于欧美

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透北京8月15日电---为提升银行业资本监管有效性,中国银监会周一就商业银行资本管理办法公开徵求意见,并称国内银行资本质量明显高于欧美银行,巴塞尔III资本协议对国内银行的影响很小.
刊登在银监会网站的办法徵求意见稿称,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.
"若不能达到最低资本要求,将被视为严重违规和重大风险事件."银监会负责人称.
银监会称,截至6月末,国内银行6月末全部达到资本充足率监管要求.311家银行6月末加权平均资本充足率达到12.2%,核心资本充足率达到9.92%.
其并表示,拟对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类