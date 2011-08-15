〔中国金融〕银监会就商业银行资本管理办法徵求意见,称银行资本质量高于欧美

路透北京8月15日电---为提升银行业资本监管有效性,中国银监会周一就商业银行资本管理办法公开徵求意见,并称国内银行资本质量明显高于欧美银行,巴塞尔III资本协议对国内银行的影响很小.

刊登在银监会网站的办法徵求意见稿称,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.

"若不能达到最低资本要求,将被视为严重违规和重大风险事件."银监会负责人称.

银监会称,截至6月末,国内银行6月末全部达到资本充足率监管要求.311家银行6月末加权平均资本充足率达到12.2%,核心资本充足率达到9.92%.

其并表示,拟对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重.(完)