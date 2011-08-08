〔中国电力〕南方电网三季度电力电量双缺,最大缺口或达1,200万千瓦

路透北京8月8日电---缺水少煤已导致广东、广西、云南、贵州四省自7月起出现错峰限电.负责该区域供电的南方电网称,预计三季度将面临电力电量双缺局面,全网最大电力缺口可能达1,200万千瓦,且有可能进一步加大.

刊登在南方电网官网的新闻稿称,三季度全网总体缺电8%以上,个别地区缺电20%以上.如"存煤来水"情况低于预期,电力缺口还可能进一步加大.

"导致近期电力供应紧张的主要原因有两方面,一是来水严重偏枯,远超预期;二是电煤供应形势严峻,影响火电出力."新闻稿并称.

为此,南方电网称将加强省间余缺调剂,并做好电网运行应急预案;配合其他部门促进缺煤停机的火电机组尽快恢复发电,合理安排水电机组发电,最大限度增加全网供电能力;动态跟踪用电形势变化,加强电力供需预警.

同时,将按照'保安全、保居民、保民生'的原则,保障居民、医院、学校、农业灌溉,特别是抗旱等涉及民生的重点用电需求,并严格限制高耗能、高污染等行业的用电.

截至7月底,南方电网区域内红水河、乌江和澜沧江三大流域水电蓄能量只有68亿千瓦时,仅为上年同期的39%;此外,全网目前因缺煤停机容量600万千瓦,因煤质差导致火电出力受限450万千瓦,已超过全网煤电机组总容量的10%.

目前南方电网最大错峰负荷已达1,120万千瓦.上半年,南方五省区(海南、广东、广西、云南、贵州)全社会用电增长11.9%.

中电联半年报曾称,预测下半年全国电力供需形势总体偏紧,部分地区并存在时段性电力紧张,全年全社会用电量或同比增12%左右;预计煤价将维持高位并存较大上涨风险.[ID:nCN1865369](完)

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