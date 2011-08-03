〔中国新债〕国药控股将于三季度发30亿元中期票据,较原计划提前--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大药品分销商--国药控股股份有限公司(1099.HK)表示，因债券市场最新变化和公司资金需求，将其原定于2012年第四季度发行的总额30亿元人民币（4.67亿美元）中期票据提前至今年三季度发行。
是次发行将用毕公司在中国银行间市场交易商协会的注册发行额度。兴业银行和中金公司担任联席主承销商。
公司此前于今年5月11日以4.89%的票息发行20亿元人民币（3.08亿美元）3年期中期票据。中诚信给予票据和发行人同为AAA级信用评级。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。