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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 07:50 BJT

〔中国新债〕国药控股将于三季度发30亿元中期票据,较原计划提前--IFR

路透8月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大药品分销商--国药控股股份有限公司(1099.HK)表示，因债券市场最新变化和公司资金需求，将其原定于2012年第四季度发行的总额30亿元人民币（4.67亿美元）中期票据提前至今年三季度发行。

是次发行将用毕公司在中国银行间市场交易商协会的注册发行额度。兴业银行和中金公司担任联席主承销商。

公司此前于今年5月11日以4.89%的票息发行20亿元人民币（3.08亿美元）3年期中期票据。中诚信给予票据和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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--整理 黄凯; 审校 张喜良

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