版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 11:14 BJT

〔中国新债〕中国海运集团周五将发行40亿元中期票据,期限七年

路透上海8月2日电---中国海运(集团)总公司周二公告称,将于周五(5日)簿记建档发行40亿元人民币

中期票据,期限为七年.

本期债为中国海运集团2011年第二期中票,此前曾于5月发行60亿元中票,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

中国海运集团 100 40 7 8/5簿记建档 中国银行 AAA 8/8 8/9

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐