更正:谷歌Chrome浏览器市场份额升至20%

《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
(因内文对比基期有误，特发更正。)
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图7月1日电---网络统计公司StatCounter的数据显示，谷歌(GOOG.O)Chrome网络浏览器在全球浏览器市场的份额升至逾20%，而长期独霸天下的微软(MSFT.O)IE浏览器的市场份额则下滑至50%以下。
过去两年，谷歌Chrome浏览器的使用量增长了七倍。谷歌试图将其在互联网搜索领域的主导地位转化至操作系统和移动软件领域，这也使其与微软成为直接竞争对手。
根据StatCounter的数据，2008年12月推出的Chrome浏览器在今年6月份的全球市场占有率为20.7%，而2009年6月这一数字不过2.8%。
与此同时，各版本IE浏览器的市场占有率却从两年前的59%降至44%，Mozilla出品的火狐浏览器(Firefox)的市场占有率则从30%略降至28%。
StatCounter表示，其统计数据来自对300多万个网站每月150多亿页面浏览量的抽样数据。
而互联网调查公司Net Applications则估计，谷歌Chrome浏览器的市场增幅没有那麽多。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
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1月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88349人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.55 4.73 1.09 建设银行 5.65 5.73 1.12 中国银行 3.54 3.53 1.14 农业银行