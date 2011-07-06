《中国数据观测》6月进口增速下滑甚于出口,贸易顺差扩大至七个月高点

* 公布内容: 6月进出口贸易数据

* 公布时间: 7月10日(周日)

--调查结果:

指标 6月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 18.7 14.5-22.8 19.4 43.9 28

进口(%) 25.0 21.2-28.9 28.4 34.1 28

贸易顺差(亿美元) 163 96-281 131 200 28

--数据要点:

路透调查综合28位分析师预测显示,主要考虑到出口基数较高的原因,预计今年6月出口同比增速将较上月继续略微下滑.而国内调控频繁不可避免抑制制造业扩张,且企业以消化前期库存为主,导致进口增速亦回落,且降幅大于出口,叠加国际大宗商品价格下跌的滞後反映,推高6月贸易顺差至163亿美元,创七个月新高.

国际环境看,虽然美国制造业采购经理人指数(PMI)在6月份出现反弹,扩张步伐为四个月来首次加快,令人惊喜,但消费和就业数据依然暗淡.同时,备受债务危机困扰的欧元区,面临高通胀压力很可能实施加息等紧缩行动.

新兴国家的需求同样也受到通胀的吞噬.因此预计未来中国出口将继续回落,直到四季度欧美圣诞消费旺季,出口才有望回升.

而自5月起国际市场经历大宗商品价格的集体回调,加上中国企业消化库存,故6月进口增速及进口额都继续下降.路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB较5月初高点已经跌逾9%,洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1挫逾12%.

考虑到中国的外贸结构等因素,贸易顺差仍可能继续维持高位.一季度出现的逆差料仅是昙花一现.

--市场影响:

中国紧缩政策持续发酵,经济下滑担忧日盛,若进口增幅明显逊于预期,则将加剧内需趋弱的担忧,进而强化中国经济硬着陆的预期,打击投资者信心.

不过,最近监管层表态令市场预期紧缩货币政策或有所微调,中国股市沪综指.SSEC自6月触及年内低点後开始反弹,至今已上涨逾7.3%,周一更是成功站上年线,并创下近一个半月高点.

倘若进口增幅意外高于预期,将缓解对经济放缓的担忧,并助推原油CLQ1、铜CMCU3等国际大宗商品价格走升,利好澳元AUD=和新西兰元NZD=等对商品价格敏感的货币.

若贸易顺差高于预期,则势必增强人民币升值预期.人民币兑美元CNY=CFXS周二中间价CNY=PBOC已连续第二日创2005年7月汇改以来的新高.

以下为本次路透调查的结果:

机构 贸易顺差 出口 进口

(10亿美元) (同比%) (同比%)

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澳新银行 13.0 19.3 27.3

交通银行 12.5 18.4 27.8

西班牙对外银行 16.5 17.5 24.0

中银国际 19.7 18.0 22.0

交银国际 9.6 16.0 27.5

美银-美林 14.5 18.7 26.7

Capital Economics 14.0 18.6 26.9

建银国际 15.8 22.8 25.6

莫尼塔 19.7 22.0 26.0

建设银行 15.0 20.1 27.8

招商银行 18.0 19.4 24.6

中金公司 18.0 19.7 24.8

中信证券 15.0 15.1 22.1

德意志银行 28.1 18.0 23.0

Forecast PTE 17.5 18.4 23.8

华融证券 14.2 21.5 27.6

华泰联合证券 16.7 21.2 27.6

华宝信托 18.0 16.5 21.2

IFR Markets 16.0 18.6 25.2

兴业银行 12.0 16.4 25.2

瑞穗证券 13.6 14.5 22.4

华侨银行 18.2 20.0 25.0

领先国际金融资讯 16.9 19.1 25.0

国海证券 18.0 20.0 25.0

上海证券 18.0 18.6 23.5

申银万国证券 14.6 20.8 28.9

法兴银行 17.5 19.5 25.0

瑞银 13.5 16.0 24.5(完)