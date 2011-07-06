《中国数据观测》6月末M2增幅料连续三月低于16%,新增人民币贷款略升

* 公布内容: 6月末M2增幅及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚7月15日

--调查结果:

6月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 15.2% 13.6%-15.7% 15.1% 18.5% 28

新增人民币贷款(亿元) 5,900 4,500-7,500 5,516 6,034 27

人民币贷款馀额同比 16.9% 13.7%-17.6% 17.1% 18.2% 21

外汇储备(万亿美元) 3.220 3.105-3.312 *3.045 2.454 11

(注:* 外汇储备为2011年3月末数值)

--数据要点:

路透调查综合28家机构预测显示,中国6月末广义货币供应量(M2)同比增幅料为15.2%,与上月相当,连续三月低于16%的年增长目标,当月新增人民币贷款环比略增,至5,900亿元人民币,紧缩政策效应持续显现.总体而言,信贷控制良好,下半年信贷投放不会太过紧张.

分析人士认为,尽管为满足存贷比(贷款/存款)等监管考核要求,理财产品资金季末重回银行报表,令6月M2增速有所回升,但当前货币供应量增速趋势性放缓格局仍不会改变.

此前中国央行货币政策委员会二季度例会以注意把握政策的"稳定性、针对性和灵活性",替代了之前的提高货币政策的"针对性、灵活性和有效性".分析人士普遍认为,目前已进入政策观察期,下半年紧缩力度将明显下降.

中国央行年初至今已两度加息,六次上调存款准备金,使大中型金融机构的存准达到21.5%的历史高位.在紧缩调控和银行监管加强的多重压力下,5月新增人民币贷款5,516亿元,明显低于预期,M2增速则创30个月新低.[ID:nCN1094004]

6月末外汇储备预计将增至3.21万亿美元,人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价上半年累计涨逾1.9%,下半年升值大势亦难改.

此外,央行还将二度公布社会融资增量,今年一季度增量为4.19万亿元,同期新增人民币贷款2.24万亿.2010年社会融资规模增加14.27万亿元.

--市场影响:

中国国内通胀压力居高不下,6月CPI涨幅或再创新高,央行何时再度加息成为市场关注的焦点.

若6月M2和信贷增长数据大幅逊于预估,市场可能担心持续的政策紧缩或损及实体经济,将加大下半年紧缩政策可能放松的预期.

但若数据高于预期,将令央行有理由继续保持紧缩政策立场,加息压力再度显现,从而直接施压国内债市和股市..

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以下为本次路透调查的结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款馀额 外汇储备

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

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澳新银行 15.0 600.0 ~ ~

交通银行 15.5 550.0 ~ ~

中银国际 15.4 550.0 16.8 3.105

交银国际 15.5 600.0 16.8 ~

BBVA 15.3 600.0 17.3 3.220

Capital Economics 15.3 550.0 ~ 3.250

建银国际 15.5 600.0 ~ ~

莫尼塔 14.9 570.0 15.1 ~

建设银行 15.0 580.0 16.6 3.160

招商银行 13.6 460.0 13.7 3.252

中金 15.2 590.0 16.6 ~

中信证券 15.0 590.0 17.2 ~

德意志银行 14.9 580.0 16.9 ~

Forecast PTE 15.5 510.0 ~ ~

华融证券 14.9 630.0 17.3 3.210

华泰联合证券 15.5 580.0 17.3 3.312

华宝信托 14.9 600.0 16.9 3.300

IFR Markets 15.4 ~ 17.6 3.120

兴业银行 15.7 625.0 16.9 ~

瑞穗证券 15.5 750.0 17.5 3.200

华侨银行 14.0 500.0 ~ ~

北京领先国际

金融资讯 15.5 600.0 16.9 ~

国海证券 15.0 600.0 16.9 ~

上海证券 14.1 450.0 16.5 ~

申银万国证券 15.0 550.0 16.4 ~

法兴银行 15.2 650.0 ~ 3.250

瑞银 15.1 630.0 16.9 ~

注: ~ 表示数据不可得.(完)