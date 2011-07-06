《中国数据观测》6月末M2增幅料连续三月低于16%,新增人民币贷款略升

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 公布内容: 6月末M2增幅及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间,最晚7月15日
--调查结果:
6月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比 15.2% 13.6%-15.7% 15.1% 18.5% 28
新增人民币贷款(亿元) 5,900 4,500-7,500 5,516 6,034 27
人民币贷款馀额同比 16.9% 13.7%-17.6% 17.1% 18.2% 21
外汇储备(万亿美元) 3.220 3.105-3.312 *3.045 2.454 11
(注:* 外汇储备为2011年3月末数值)
--数据要点:
路透调查综合28家机构预测显示,中国6月末广义货币供应量(M2)同比增幅料为15.2%,与上月相当,连续三月低于16%的年增长目标,当月新增人民币贷款环比略增,至5,900亿元人民币,紧缩政策效应持续显现.总体而言,信贷控制良好,下半年信贷投放不会太过紧张.
分析人士认为,尽管为满足存贷比(贷款/存款)等监管考核要求,理财产品资金季末重回银行报表,令6月M2增速有所回升,但当前货币供应量增速趋势性放缓格局仍不会改变.
此前中国央行货币政策委员会二季度例会以注意把握政策的"稳定性、针对性和灵活性",替代了之前的提高货币政策的"针对性、灵活性和有效性".分析人士普遍认为,目前已进入政策观察期,下半年紧缩力度将明显下降.
中国央行年初至今已两度加息,六次上调存款准备金,使大中型金融机构的存准达到21.5%的历史高位.在紧缩调控和银行监管加强的多重压力下,5月新增人民币贷款5,516亿元,明显低于预期,M2增速则创30个月新低.[ID:nCN1094004]
6月末外汇储备预计将增至3.21万亿美元,人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价上半年累计涨逾1.9%,下半年升值大势亦难改.
此外,央行还将二度公布社会融资增量,今年一季度增量为4.19万亿元,同期新增人民币贷款2.24万亿.2010年社会融资规模增加14.27万亿元.
--市场影响:
中国国内通胀压力居高不下,6月CPI涨幅或再创新高,央行何时再度加息成为市场关注的焦点.
若6月M2和信贷增长数据大幅逊于预估,市场可能担心持续的政策紧缩或损及实体经济,将加大下半年紧缩政策可能放松的预期.
但若数据高于预期,将令央行有理由继续保持紧缩政策立场,加息压力再度显现,从而直接施压国内债市和股市..
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以下为本次路透调查的结果:
机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款馀额 外汇储备
(同比%) (10亿元人民币) (同比%)
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澳新银行 15.0 600.0 ~ ~
交通银行 15.5 550.0 ~ ~
中银国际 15.4 550.0 16.8 3.105
交银国际 15.5 600.0 16.8 ~
BBVA 15.3 600.0 17.3 3.220
Capital Economics 15.3 550.0 ~ 3.250
建银国际 15.5 600.0 ~ ~
莫尼塔 14.9 570.0 15.1 ~
建设银行 15.0 580.0 16.6 3.160
招商银行 13.6 460.0 13.7 3.252
中金 15.2 590.0 16.6 ~
中信证券 15.0 590.0 17.2 ~
德意志银行 14.9 580.0 16.9 ~
Forecast PTE 15.5 510.0 ~ ~
华融证券 14.9 630.0 17.3 3.210
华泰联合证券 15.5 580.0 17.3 3.312
华宝信托 14.9 600.0 16.9 3.300
IFR Markets 15.4 ~ 17.6 3.120
兴业银行 15.7 625.0 16.9 ~
瑞穗证券 15.5 750.0 17.5 3.200
华侨银行 14.0 500.0 ~ ~
北京领先国际
金融资讯 15.5 600.0 16.9 ~
国海证券 15.0 600.0 16.9 ~
上海证券 14.1 450.0 16.5 ~
申银万国证券 15.0 550.0 16.4 ~
法兴银行 15.2 650.0 ~ 3.250
瑞银 15.1 630.0 16.9 ~
注: ~ 表示数据不可得.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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