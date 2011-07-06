(重发)《中国金融焦点》银行资产负债急剧"双重表外",疏导有策需加快利率市场化

(重发以厘清标题用词)

* 银行资产负债急剧"双重表外化"

* 银监会整顿票据买卖和理财产品

* "表外"数据需透明化

* 改变负利率、推进利率市场化是关键

作者 赵红梅

路透北京7月6日电---被存贷比考核和创历史高位存准率压得喘不过气的中国商业银行,继续和监管层玩着"躲猫猫".

借助理财产品、票据和委托贷款等手段,目前银行资产负债正急剧"双重表外化".资金体外循环的风险迫使监管层也频频出招整顿,试图封堵银行"曲线救国"的盲点,以免风险积聚.

但分析人士也指出,监管层不能一味"封杀",让"表外"数据透明化,并改变长期负利率局面,将资金"出逃"意愿扼杀在摇篮中,加快推进利率市场化,方为治本之举.

中国银监会近日已要求暂停部分违规严重的金融机构的票据业务;同时有消息人士对路透称,银监会上月末紧急召集银行开会,批评个别银行发行高利率理财产品吸收存款,要求限期整改.

"今年理财产品都做疯了,有的银行现在对公、对私多个条线都可以设计发行理财产品,都在变着法儿拉存款或者曲线绕开信贷额度控制,"一位股份制银行产品设计经理称.

他指出,存款利率太低,为防存款搬家,银行只能疯狂地发行短期理财产品,靠期限的精准设计,来保关键时点存贷比考核及业绩;另一方面为维系企业客户,则变相用委托贷款、信托、票据理财产品等帮着客户融资.

在刚刚结束的6月末,各家银行为考核压力所迫,以揽存为目的的超短期理财产品"你方唱罢我登场",提供的预期收益率也不断飙升,四天期理财产品年化收益率已有破8%.[ID:nCN1115346]

资产负债"表外化",银行可因此减少资本要求,并逃避相应的准备金计提.但"表外"并不等于和银行没了干系,它们依然承担着贷後管理、到期收回等实质上的法律责任和风险.瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光指出,目前银行"双重表外化"的现象非常明显.

他认为,短期内应尽快变数量型调控工具为价格型调控工具,让"出表"资金重回"表内".而长期来看,加快存款利率市场化的适当尝试,包括大额存款单,允许某些银行差额化定价等,才是化解矛盾之根本.

据普益财富数据显示,截至今年6月21日,商业银行上半年共发行银行理财产品7891款,预计发行规模达到8.25万亿元;而2007年银行理财产品募集规模仅为4,000亿元,去年也不过7.05万亿元.

银监会已经要求银行纠正理财产品业务的六大违规操作,如委托贷款理财产品、票据资产理财产品等,并就《商业银行理财产品销售管理办法》公开徵求意见.[ID:nCN1129228]

**"双重表外化",风险难控**

年初以来,监管步步加码,中国央行不仅两次加息,并按每月一调的频率提高法定存款准备金率至21.5%的历史高位.以净息差为主要收入来源的商业银行,各种应对举措层出不穷.

大规模发行短期理财产品是它们绕过监管的最常见吸存手段;与此同时,则凭借同业存款存放本行、购买他行理财产品、投向政府融资、绕过信托做信托受益权产品、委托贷款理财产品、票据资产理财产品等,曲线满足客户的融资需求.

"今年上半年,银信合作理财产品实际上也在疯狂的做,有些只是绕开了有关银信合作的监管规定,逃避有太多方法,变化也太快,这就是场猫鼠游戏. "一位有着资深背景的国有银行资产管理部人士称,今年以来,"创新"的信贷类银信合作不但没有停止,反而花样倍出,比如用组合投资类理财产品、财产受益权投资产品等等.

去年8月银监会发布通知要求,各商业银行应于2011年底前将银信理财合作业务表外资产转入表内.但业内人士透露,尽管去年上半年银信合作产品就已突破2万亿,但迄今为止,银行转表进程仍极其缓慢,且今年上半年,不少银行还是继续发行了大量的银信理财产品.

存款"出逃"到理财,是银行负债的"表外化".而借助委托贷款、银信利差等途径,银行的资产也在急剧"表外化".中国央行数据显示,一季度委托贷款增加3,204亿元,是去年同期增加额的2.1倍,利率也在大幅攀升.

"我们今年做了不少委托贷款,因为没有贷款额度,又不想丢失客户,我们就会把有融资需求的介绍给一些资金宽裕的企业和个人,撮合交易收个手续费. "一家国有股份制银行对公部经理称.

来自瑞穗证券的沈建光指出,"双重表外"业务的扩张,脱离了监管者的监管范围,且没有有效的风险对冲机制,一旦表外贷款无法偿还,银行为避免声誉上的损失,必将动用表内贷款偿还理财资金,表外风险转嫁表内.

据第一财经日报此前报导称,在信贷规模受到严格控制的情况下,河南地区一些农信社利用会计漏洞,通过票据买卖帮助银行腾挪贷款规模.日前监管层已对此开展检查,该地区农信社的此类票据业务也已停止.

而部分银行等机构此前发行的大量与票据挂钩的理财产品,目前也已开始清理.根据银监会的要求,各地监管部门对暂停违规机构票据业务的决定,以及清理检查、处罚整改等情况须于7月10日前上报给银监会.

**"表外"应透明,推进利率市场化**

"双重表外化"从2009年始急速增大,银监会在2009年报中就指出,有部分银行业金融机构为规避资本监管、计提拨备等要求,通过设计发行信贷资产类理财产品,将存量贷款、新增贷款等转出表外.

但近些年银行表外产品市场并没有沉寂,反而异军突起,市场容量倍增.虽然存在一定的风险,但其积极意义不可忽视.兴业证券资深经济学家鲁政委就认为,不能在监管上一味只求"表外转表内"及"封杀".

"目前资本充足率监管日益严格,银行又从事的是比西方国家更耗资本的业务,通过理财产品表外化是由不得已,但表外业务并不一定就是风险."他说.

他并称,表外业务已成银行的主营业务之一,关键在于是加大对"表外"业务的监管,尽快做到数据透明化,避免风险积聚.

工商银行投行部副处长史晨昱谨慎指出,随着针对表外资产的监管深入,预计理财产品发行不可能持续上半年天量发行数量,随之而来的是,信贷市场供需矛盾会进一步加剧,而无其他融资替代渠道的中小企业会更受冲击.(完)