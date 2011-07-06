《中国经济分析》天然资源类股面临中国概念股丑闻风暴冲击

记者 朱球/Stephen Aldred; 编译 梁睿雪/张明钧

路透香港7月5日电---面临会计问题困扰且遭空头客攻讦的中国企业几乎遍及各行各业,但看起来有一个行业成为了共同标的.

天然资源行业是容易发生会计不严谨的板块,也是近期股市丑闻的焦点之一.而在中国,资源行业的特别容易出现这类弊端.

若近来重创美国上市中资股的沽空客,将目标转向香港等地的股市,天然资源料将是他们紧咬不放的领域.

投资中国林业、农业、矿业及石油企业是一场高风险赛局.中国资源行业规模庞大且高速成长,资产分布远及非洲撒哈拉沙漠、西伯利亚,或直达地下数千公尺.

风险咨询公司Control Risks地区主管Dane Chamorro表示,近期会计丑闻中,"有些企业或个人出于某种原因声称拥有某片广大土地,但却没有人真正对此进行尽职调查,来判断在某种法律条款下,这片土地其实不属于他们,".

去年陷入会计丑闻的海外上市中国企业中,至少有八家资源类企业,涵盖农业、林业及矿业等领域.

中国资源企业可以让政府收归国有的威胁一直存在,而且中国企业喜欢准备好几套账簿的做法也是一个突出问题.

这给尽职调查带来难度,而对比其它行业来看,资源行业更容易出现假账现象.

中国政府牢牢掌控着资源行业,意味着投资者买入中国非国有企业股票会时不时面临所有权纠纷.

"尤其对林业及农业来说,资产基础是其中一个问题.许多资产基础都围绕着土地.但你知道,中国的土地及使用权是高度政治化的,"Chamorro说."只要是以土地为基础的资产,国家总是拥有优先所有权."

**连环爆**

卷入帐务问题的企业包括炼焦煤生产商普大煤业PUDA.A、油品及生化柴油制造商西安宝润、以及水处理设备供应商多元环球水务.

其他出问题企业包括香港上市的内蒙古公司瑞金矿业(0246.HK),该公司股票在5月27日停牌,瑞金矿业停牌源于香港南华早报的报导质疑该公司存放于中国内地部门的财务资料,与提交联交所资料的一致性.虽然其後公司发出公告澄清,惟其股份却一直停牌至今.

另一家出问题的业者为加拿大上市的造林业者嘉汉林业(Sino-Forest)TRE.TO,此前做空专家Carson Block及其旗下公司Muddy Waters指出,嘉汉林业作假夸大其在中国林业资产价值,在这之後嘉汉林业股价已暴跌80%.

另一家林业公司--中国森林(0930.HK)1月31日发出公告,表明该公司的核数师就截至2010财政年度进行核数时,发现了可能不合规的情况.香港证监会其後作出调查并申请临时强制令.法院颁令冻结中国森林前行政总裁李寒春及其名下Top Wisdom的相关资产,涉及金额达3.98亿港元.该公司股份继续停牌.中国森林的背後有凯雷投资集团(Carlyle Group)的支持.

今年至今,在美国已经有超过20家的中国企业因为假帐指控而遭摘牌或暂停交易.美国证券交易委员会(SEC)也对多家审计公司未能充分评估中国企业财务状况而提出申诫.

在中国方面,政府上月告知企业应聘用政府核可的审计机构.但跨境的合作一直很有限.

美国SEC很难在中国找到证人及相关资讯来协助调查,在此同时审计行业监督机构--公众公司会计监督委员会(PCAOB)无法监管在美上市公司的中国审计机构.

**小心为上**

麦肯锡公司上海合夥人Oliver Ramsbottom表示,在论及天然资源企业时,掌握审计记录是避免损失的重要步骤;麦肯锡公司的业务包括为全球私募基金公司进行尽职调查(due diligence).

"你投资的公司或许拿到了采矿执照,但进一步追查会发现这张执照可能无效,因为之前申请的探勘执照就已无效."Ramsbottom表示.

中国金融业众所皆知的一个现象是,部分中国企业常同时作很多套帐本,包括一套送交税务主管机关、一套拿给投资人看的、还有一套是供管理阶层及老板看的.

"若你买下一张执照,不能光看执照表面,还需要实地询问矿业公司的人士以及资源主管机关人员,以了解这张执照的力量有多大,以及这张执照背後有没有什麽渊源."Ramsbottom补充道.

摩根资产管理大中华投资总监王浩点出有哪些是值得警戒的状况.

例如竞争企业发表评论,称无法根据对手已知的市场占有率,合理推算出对手所提出的高毛利时;又或者是公司在毫无解释的情况下突然更换财务长或审计机构.

王浩指出,"在上述的任一情况下,我们通常会再三考虑是否投资,不管其报表数字有多麽漂亮,也不管券商发布多少推荐'买进'的报告."

然而在利字当头、且公开上市的股票交易所不顾品质竞相吸引企业上市的情形下,Muddy Waters等沽空者可能会进一步在中国资源企业上扒粪.

"由于各交易所都想要尽可能地让更多的企业挂牌,这存在着冲突.他们彼此竞争."Control Risks的Chamorro表示."基本上若没有真正强而有力的安全措施,交易所及上市公司原本就会存在冲突."(完)