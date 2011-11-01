(重发)《即时观点》澳洲央行下调指标利率25个基点,为2009年初以来首次降息

(重发以修正标题中"澳洲央行",非"澳州央行")

路透悉尼11月1日电---澳洲央行周二下调指标利率25个基点至4.5%,自2009年初以来首度降息,以对国内通胀数据温和以及全球经济下行风险做出反应.

澳洲央行在月度政策会议後的简短声明中表示,通胀目前可能更接近长期目标,允许政策偏向更加中性的立场.

澳元兑美元AD=D4在声明发布後下跌0.005美元.银行间利率期货<0#YIB:>上涨,因市场预期明年进一步降息的可能性增大.

关键点:

--澳洲央行将指标利率下调25个基点,至4.50%,一如很多人士的预期.

--澳洲央行表示,采取更为中性的货币政策立场,目前而言符合可持续增长及2-3%的较长期通胀目标.

--澳洲央行称,目前认为2012年和2013年的通胀率或符合2-3%的目标.

--澳洲央行重申,澳洲贸易条件处于历史高位,提振国民收入并支持矿业繁荣,但表示贸易条件现已见顶,短期内将下滑.

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以下为分析师评论摘要:

摩根大通分析师BEN JARMAN:

正如预期的那样,在当前形势下,他们对全球经济成长的看法愈发悲观,但对于通胀形势更加放心.从他们的表述中,我们并不感到此後一定会继续降息.但此次降息更多的是一种再调整.

花旗集团市场分析主管PAUL BRENNAN:

他们意识到通胀率下降,更加符合2-3%的目标水平.较上一次的声明相比,他们对全球前景的看法略微更趋谨慎.

因此,上述几点再加上澳洲各行业温和成长的事实,都说明将政策从偏紧调回至中性是有道理的,他们将暂时把中性政策维持一段时间,一如他们去年所为.

除非未来几个月冒出一些大的意外,否则我认为利率将持稳相当长一段时间.

ING DIRECT财务长GLENN BAKER:

澳洲央行决定下调指标利率,以支撑近期显示走弱迹象的经济,同时提振消费者和企业信心.

10月底发布的最新通胀数据显示,澳洲通胀率趋于温和.这令澳洲央行在利率操作上有更多空间.