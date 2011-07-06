〔新债招标〕中国七年国债中标利率3.70%,基本符合预期--业内人士

业内人士并透露,此次边际(最优)利率为3.74%;首场投标倍数约1.55倍.

本期债首场招标额300亿元人民币.此前市场利率预测均值为3.69%,预测区间为3.65%-3.73%.

该期债为财政部今年第17期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员有权追加本期国债.