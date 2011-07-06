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市场报道 | 2011年 7月 6日 星期三 10:39 BJT

〔新债招标〕中国七年国债中标利率3.70%,基本符合预期--业内人士

路透上海7月6日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的七年期固息国债,中标利率为3.70%,基本符合市场预期.

业内人士并透露,此次边际(最优)利率为3.74%;首场投标倍数约1.55倍.

本期债首场招标额300亿元人民币.此前市场利率预测均值为3.69%,预测区间为3.65%-3.73%.

该期债为财政部今年第17期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员有权追加本期国债.

该期国债7月7日开始发行并计息,7月11日发行结束.7月13日上市交易.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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