〔新债招标〕中国七年国债中标利率3.70%,基本符合预期--业内人士

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透上海7月6日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的七年期固息国债,中标利率为3.70%,基本符合市场预期.
业内人士并透露,此次边际(最优)利率为3.74%;首场投标倍数约1.55倍.
本期债首场招标额300亿元人民币.此前市场利率预测均值为3.69%,预测区间为3.65%-3.73%.
该期债为财政部今年第17期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员有权追加本期国债.
该期国债7月7日开始发行并计息,7月11日发行结束.7月13日上市交易.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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