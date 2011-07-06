〔中国公开市场〕明日将招标发行300亿元三个月期央票,较上周猛增

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透上海7月6日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行300亿元人民币三个月期央行票据,发行量较上周猛增.
央行上周四招标发行的50亿元三个月期央票,中标收益率续升8.16个基点(bp)至3.0801%;同时招标的150亿元三年期央票,中标利率3.89%,较上次涨9个基点(bp).
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)
欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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