〔中国公开市场〕明日将招标发行300亿元三个月期央票,较上周猛增

路透上海7月6日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行300亿元人民币三个月期央行票据,发行量较上周猛增.

央行上周四招标发行的50亿元三个月期央票,中标收益率续升8.16个基点(bp)至3.0801%;同时招标的150亿元三年期央票,中标利率3.89%,较上次涨9个基点(bp).

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

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