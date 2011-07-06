《中国公开市场预测》三个月期央票收益率料上行约10bp,因央行加息(更新版)

(因央行晚间宣布升息,更新市场预测)

* 受加息影响,三个月央票收益率料续涨约10bp

* 延续缓慢上行态势,一二级利率倒挂难缓解

* 经过此前连续两次上调,亦不排除走稳可能性

路透上海7月6日电---中国央行公开市场周四将招标发行300亿元人民币三个月期央票,发行量较上周猛增.因央行刚宣布年内第三次加息,受此影响,预计其中标收益率将顺势上行约10个基点(bp).

中国人民银行周三晚间宣布,自7月7日(周四)起,将金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,为今年来第三次上调.调整後,一年期存贷款基准利率分别升至3.50%和6.56%.

"三个月(发行收益率)有上(调)的可能,就是不加息,你看它这个发行量也可能会上.而且加了息,上了大家也能接受."华南一券商分析师称.他并预计仍延续前期上行态势,步伐不会过快,约10bp.

北京一券商分析师则指出,如果明日招标发行的三个月央票发行收益率上行,下周的一年期央票亦有上行的可能性.此外,加息符合市场预期,对债市不会有大的冲击,不过总归是个利空消息.

华东一银行交易员亦认为,央行年内第三次加息,为了不进一步深化央票一二级市场利率的倒挂(二级高于一级),三个月央票发行收益率还是会上行,预计将继续缓步上调10bp左右.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票最新收益率为3.3687%.

央行上周四发行的50亿元三个月期品种,中标收益率续升8.16bp至3.0801%;同时招标的150亿元三年期央票,中标利率3.89%,较上次涨9个基点(bp).

不过,亦有交易员认为,三个月央票一级市场收益率仍会追随一年期央票走稳.

"加一次息不就正好了吗?一年定存和(同期)央票已经持平了,三个月(央票发行收益率)也上(调)了,感觉不会再上了."北京一银行交易员指出.

央行本周二招标发行的20亿元一年期央票,发行收益率止升企稳于3.4982%,结束连续两周的上行态势.

他并认为,加息预期一直萦绕,政策靴子的落地反而能让债市拨开云雾.同时,二级市场收益率水平已完全体现加息一次的预期,上行幅度有限.如果下半年紧缩力度确实能趋于缓解,未来债市收益率上行空间不大.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

此前中国央行公开市场已连续七周净投放,累计金额达6,140亿元,其中上周净投放1,200亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 20

(周四) 300

正回购 (周二) 220

(周四) 待定

央票到期 220

正回购到期 1,100

====================================(完)