俄报导称卡扎菲愿交权换安全,利比亚政府予以否认

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里7月5日电---俄罗斯《生意人报》(Kommersant)周二报导称，卡扎菲(格达费)表示愿交出权力。利比亚政府则矢口否认。

利比亚冲突局面已持续五个月，北约也卷入其中。目前媒体盛传卡扎菲愿下台以换取安全保证的消息。

《生意人报》报导基于俄政府高层人士说法，但利比亚政府对此报导予以否认。意大利方面则认为，关于协商交权的说法是利比亚政府用来混淆视听混淆的诡计。

利比亚政府发言人Moussa Ibrahim告诉路透：“关于协商卡扎菲下台、或卡扎菲寻求在国内或海外得到安全庇护的消息是假的。”

他说：“关于卡扎菲的问题是没有谈判馀地的，这是我们的原则，利比亚的未来要由利比亚人民决定。卡扎菲是个历史符号，利比亚人民将誓死保卫他。”

美国国务院发言人纽兰德(Victoria Nuland)重申美国立场，即卡扎菲应该下台。(完)